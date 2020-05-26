Министр энергетики и ЖКХ Самарской области вылечился от коронавируса
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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По состоянию на 26 мая Василию Владимировичу больничный закрыли, с 27 мая он приступает к работе. Результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции отрицательные», — приводит заявление РИА Новости.
Заболевание протекало у министра бессимптомно, он находился на постоянной телефонной и видеосвязи с коллегами и губернатором региона Дмитрием Азаровым.
О заболевании коронавирусом министра энергетики и ЖКХ Самарской области стало известно 14 мая.