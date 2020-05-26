Министр энергетики и ЖКХ Самарской области вылечился от коронавируса

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Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Василий Мишин, у которого в середине мая подтвердили коронавирусную инфекцию, вылечился от заболевания.
Министр энергетики и ЖКХ Самарской области вылечился от коронавируса
  • © правительство Самарской области

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По состоянию на 26 мая Василию Владимировичу больничный закрыли, с 27 мая он приступает к работе. Результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции отрицательные», — приводит заявление РИА Новости.

Заболевание протекало у министра бессимптомно, он находился на постоянной телефонной и видеосвязи с коллегами и губернатором региона Дмитрием Азаровым.

О заболевании коронавирусом министра энергетики и ЖКХ Самарской области стало известно 14 мая.

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