У министра энергетики и ЖКХ Самарской области выявили коронавирус

У министра энергетики и ЖКХ Самарской области Василия Мишина выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Сегодня у министра ЖКХ Мишина подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», — рассказали в пресс-службе. Согласно последним данным, в Самарской области подтверждены 1246 случаев инфицирования коронавирусом, 194 человека выздоровели, девять скончались. Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков на совещании у российского лидера Владимира Путина сообщил, что вылечился от COVID-19 и приступил к работе.