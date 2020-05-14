У министра энергетики и ЖКХ Самарской области выявили коронавирус

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У министра энергетики и ЖКХ Самарской области Василия Мишина выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
У министра энергетики и ЖКХ Самарской области выявили коронавирус
  • © правительство Самарской области

«Сегодня у министра ЖКХ Мишина подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», — рассказали в пресс-службе.

Согласно последним данным, в Самарской области подтверждены 1246 случаев инфицирования коронавирусом, 194 человека выздоровели, девять скончались.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков на совещании у российского лидера Владимира Путина сообщил, что вылечился от COVID-19 и приступил к работе.

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