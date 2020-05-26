Уголовное дело возбуждено после инцидента с Вечным огнём в Кронштадте

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Следственные органы Санкт-Петербурга приняли к производству уголовное дело о вандализме из-за осквернения памятника «Вечный огонь над братской могилой рабочих и матросов» в Кронштадте.
Уголовное дело возбуждено после инцидента с Вечным огнём в Кронштадте
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«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу принято к своему производству уголовное дело, возбуждённое органами МВД России по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК России («Вандализм»)», — заявили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, ночью 24 мая 2020 года две женщины и мужчина, находясь у Вечного огня в Кронштадте, «осквернили память погибших в исторических событиях, а также посвящённый этой памяти объект культурного наследия, используя его для приготовления пищи».

В настоящее время решается вопрос о задержании указанных лиц, предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее МВД установило всех участников инцидента с Вечным огнём в Кронштадте.

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