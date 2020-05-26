В Кировской области продлили режим самоизоляции

Власти Кировской области продлили до 3 июня режим самоизоляции в регионе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится на сайте регионального правительства.

«Абзац первый подпункта 1.8 изложить в следующей редакции: до 03.06.2020 включительно», — указывается в постановлении.

В указанном пункте постановления речь идёт о рекомендациях гражданам на период самоизоляции.

Уточняется, что данным документом до 3 июня продлена приостановка работы салонов красоты, косметических, массажных салонов, спа-салонов, соляриев, бань, саун, заведений общественного питания и других предприятий сферы услуг.

Ранее власти Магаданской области продлили до 8 июня ограничительные меры, введённые из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.