В Магаданской области продлили ограничительные меры до 8 июня

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Власти Магаданской области продлили до 8 июня ограничительные меры, введённые из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Сергей Носов.
В Магаданской области продлили ограничительные меры до 8 июня
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Сергей Носов подписал постановление регионального правительства от 25 мая 2020 года. Рекомендуется всем гражданам, в том числе из группы повышенного риска, до 8 июня соблюдать режим самоизоляции», — указано в сообщении.

В постановлении говорится, что до 8 июня включительно в Магаданской области также продолжит действовать масочный режим.

Ранее в Свердловской области ограничительные меры продлили до 1 июня.

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