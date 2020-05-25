В Магаданской области продлили ограничительные меры до 8 июня
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
«Сергей Носов подписал постановление регионального правительства от 25 мая 2020 года. Рекомендуется всем гражданам, в том числе из группы повышенного риска, до 8 июня соблюдать режим самоизоляции», — указано в сообщении.
В постановлении говорится, что до 8 июня включительно в Магаданской области также продолжит действовать масочный режим.
Ранее в Свердловской области ограничительные меры продлили до 1 июня.