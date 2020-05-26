Власти Петербурга прокомментировали закрашивание граффити с Бродским

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Граффити с изображением Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге, которое закрасили, не было согласовано, портрет возможно вернуть, если обратиться за разрешением на его размещение. Об этом заявили в пресс-службе администрации Центрального района города.
Власти Петербурга прокомментировали закрашивание граффити с Бродским
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Там отметили, что в районе есть дворы и стены с рисунками, которые всех радуют и которые никто не пытается стереть.

«Для того чтобы вернуть рисунок, пускай не на том месте, а на другом, согласованном, нужно просто пойти и сделать всё по плану, как написано. Есть понятный, простой механизм. Да, он небыстрый, это не за два часа делается. Но он есть, он вполне всем доступен», — приводит Интерфакс сообщение.

В пресс-службе уточнили, что изображения на зданиях, являющихся объектами культурного наследия, согласовывает городской комитет по охране памятников, а рисунки на жилых домах и прочих зданиях — комитет по градостроительству и архитектуре (КГА).

«По вопросу согласования размещения росписи, посвящённой Бродскому, в КГА обращений не поступало», — рассказали агентству в комитете.

Автор портрета Олег Лукьянов заявил о готовности вернуть портрет Бродского на место.

«Мы попытаемся сделать это всё официально, легально. Я против конфликтов, я за диалог. Сейчас я жду контакта с администрацией школы, потому что, если забор в их ведении, с ними надо согласовать нашу позицию и прийти к общему мнению», — сказал Лукьянов.

25 мая в Петербурге закрасили граффити-портрет Иосифа Бродского, который нарисовали в честь 80-летия со дня рождения поэта напротив дома Мурузи в центра города.

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