В Петербурге закрасили граффити с изображением Бродского
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Об этом говорится в сообщении на странице Музея Бродского в Instagram.
«Это фото было сделано сегодня в 11:38 мск. В 10:00 мск Бродский был ещё на месте. Прохожие пытаются расчистить только что нанесённый раствор», — заявили в музее, сопроводив запись фотографией с закрашенным изображением поэта.
Как передаёт ТАСС, граффити создали 24 мая напротив Дома Мурузи на углу улицы Пестеля и Литейного проспекта, где Бродский жил с 1955 года по 1972-й и откуда уехал в эмиграцию.
Директор музея Павел Котляр заявлял, что открытие музея поэта планировалось в день 80-летия Бродского в «тех самых полутора комнатах», однако его пришлось отложить из-за пандемии.