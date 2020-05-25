В Петербурге закрасили граффити с изображением Бродского

В Санкт-Петербурге утром 25 мая закрасили граффити-портрет Иосифа Бродского, который был нарисован накануне в честь 80-летия со дня рождения поэта напротив Дома Мурузи в центре города.

Об этом говорится в сообщении на странице Музея Бродского в Instagram.

«Это фото было сделано сегодня в 11:38 мск. В 10:00 мск Бродский был ещё на месте. Прохожие пытаются расчистить только что нанесённый раствор», — заявили в музее, сопроводив запись фотографией с закрашенным изображением поэта.

Как передаёт ТАСС, граффити создали 24 мая напротив Дома Мурузи на углу улицы Пестеля и Литейного проспекта, где Бродский жил с 1955 года по 1972-й и откуда уехал в эмиграцию.

Директор музея Павел Котляр заявлял, что открытие музея поэта планировалось в день 80-летия Бродского в «тех самых полутора комнатах», однако его пришлось отложить из-за пандемии.