Суд в Волгограде арестовал заместителя прокурора города

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Центральный районный суд Волгограда арестовал до 24 июля заместителя прокурора областного центра Дмитрия Ведищева, который подозревается в покушении на получение взятки.
Суд в Волгограде арестовал заместителя прокурора города
  • РИА Новости

«Сегодня (26 мая. — RT) суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения заместителю прокурора Волгограда, подозреваемому в покушении на получение взятки, на один месяц 29 дней в виде заключения под стражу до 24 июля», — цитирует представителя суда ТАСС.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы провели мероприятия, послужившие основанием для задержания зампрокурора Волгограда.

В его отношении возбуждено дело о покушении на получение взятки.

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