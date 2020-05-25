Правоохранители задержали зампрокурора Волгограда

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Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя прокурора Волгограда по подозрению в покушении на получение взятки.
Правоохранители задержали зампрокурора Волгограда
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину.

«Во взаимодействии с органами прокуратуры правоохранительными органами проведены мероприятия, послужившие основанием для задержания заместителя прокурора Волгограда»,  — сообщила она.

По её словам, в отношении зампрокурора возбудили дело о покушении на получение взятки.

Ранее замглавы УМВД по Воскресенску предъявили обвинение в получении взятки.

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