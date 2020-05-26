В Госдуме прокомментировали ситуацию с накопительными пенсиями
- РИА Новости
«Рост произошёл, как и предсказывалось. То, что он небольшой, — это объективно, потому что доходы инвестиционных портфелей были не так велики с учётом всех произошедших событий», — цитирует депутата ФАН.
По словам Бессараб, нынешнее повышение — достойный результат в нынешних условиях.
Как отметила парламентарий, не нужно забывать, что накопительная часть является доплатой к обычной пенсии по старости, либо это пенсионные начисления, которые могут получать граждане при наступлении возраста 55 лет для женщин и 60 для мужчин.
Ранее в Пенсионном фонде России сообщили, что накопительные пенсии россиян в 2020 году повысят на 9,13%, перерасчёт сделают с 1 августа.