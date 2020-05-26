В Совфеде прокомментировали инцидент с Вечным огнём в Кронштадте

Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал инцидент с Вечным огнём в Кронштадте.

В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что нельзя преступать правовые нормы и нормы морали, когда речь идёт о почитании участников Великой Отечественной войны, ветеранов, а также истории страны.

«Поэтому здесь нужна правоприменительная практика в соответствии с законом, а если уж будет мало вдруг, я уверен, что это так, мы тогда и над этим подумаем», — сказал сенатор.

Как пишут «Невские новости», записи с камер видеонаблюдения показали, что около 11 вечера 24 мая к мемориалу Великой Отечественной войны подъехал автомобиль Skoda Octavia, из него вышли несколько человек и начали готовить еду на Вечном огне.

В полицию уже доставлен мужчина, который с двумя девушками жарил пищу на Вечном огне в Кронштадте.