Глава МЧС рассказал о ситуации с природными пожарами в России

Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал о ситуации с природными пожарами в стране.

По его словам, с начала 2020 года ведомство зафиксировало более 5,6 тыс. природных пожаров в России.

«С начала года на территории Российской Федерации зафиксировано 5626 очагов природных пожаров на общей площади более 852 тыс. га. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то нужно сказать, что количество очагов осталось почти тем же, но площади пожаров сократились на 30%», — сказал он во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

Также он отметил, что в результате природных возгораний огнём было уничтожено 251 строение, в том числе 48 жилых домов. По его словам, данная статистика говорит о сокращении числа сгоревших домов на 30% по сравнению с прошлым годом.

Ранее руководитель противопожарного отдела Гринпис России Григорий Куксин прокомментировал ситуацию с природными пожарами в России.

22 мая в федеральной Авиалесоохране сообщили о масштабном лесном пожаре в Красноселькупском районе ЯНАО. Как передаёт URA.RU со ссылкой на данные службы, пламенем было охвачено 224 га леса.