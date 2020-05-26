Эксперт рассказал о методах профилактики для системы дыхания

Доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова Сергей Соловьёв рассказал о методах профилактики для системы дыхания.

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» он отметил, что физические нагрузки позволяют улучшить функциональность лёгких, в первую очередь за счёт влияния на дыхательную мускулатуру. Это приводит к улучшению общего состояния человека и качества жизни.

По словам Соловьёва, в идеале занятия для здоровых людей в день должны занимать от 60 до 90 минут. Если есть проблемы с органами дыхания или пульсом, то продолжительность нужно сократить до 10—45 минут. Рекомендуется контролировать сердцебиение и максимальное потребление кислорода.

Эксперт советует досуговую активность, то есть упражнения, прогулки, использование велосипедов, самокатов. Здоровье лёгких укрепят и все виды ходьбы.

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