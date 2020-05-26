Эксперт рассказал о словах, возникших в русском языке из-за пандемии

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Профессор НИУ ВШЭ и РГГУ Максим Кронгауз рассказал о словах, возникших в русском языке из-за пандемии коронавируса.
Эксперт рассказал о словах, возникших в русском языке из-за пандемии
  • Pixabay

В беседе с Nation News он заявил, что новые слова можно разделить на три категории.

«Первая — это административная и медицинская терминология», — пояснил эксперт.

В качестве примера он привёл слова «коронавирус», «ковид», «самоизоляция», «карантин», «социальная дистанция».

«Что-то из этого было, но в этой группе ряд терминов просто был не так широко известен, а сейчас они употребляются постоянно», — уточнил Кронгауз.

Ко второму направлению он отнёс бытовые слова, в том числе «корону» и «удалёнку».

«Третий класс — это игровые слова, они живут недолго, и это, скорее, слова-шутки, часть из них заимствованы из английского — «ковидиот», например, «корониалы» тоже из этой серии», — уточнил эксперт.

Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.

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