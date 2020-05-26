СК возбудил второе дело об осквернении обелиска в Черноголовке

Следователи возбудили второе уголовное дело по факту осквернения в подмосковной Черноголовке мемориала в честь победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК по Московской области.

Отмечается, что второе дело было возбуждено согласно п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК России (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, увековечивающих память погибших при защите Отечества).

Уточняется, что по данной статье задержанному грозит либо штраф от 2 млн до 5 млн рублей, либо до 480 часов обязательных работ, либо пять лет принудительных работ или лишения свободы.

Ранее по факту осквернения обелиска полиция возбудила уголовное дело по ст. 214 УК России («Вандализм»). Был задержан 37-летний местный житель.