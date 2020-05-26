Томский омбудсмен рассказала об обращениях, поступивших от граждан из обсерватора

Уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова рассказала об обращениях, поступивших от граждан, которых отправили в обсерватор на двухнедельный карантин.

Об этом сообщает vtomske.ru.

В настоящее время на 14-дневном карантине находятся 125 человек. Большая часть — вахтовики, в начале мая прибывшие с Чаяндинского месторождения в Якутии, где произошла вспышка коронавируса.

Обращения в основном поступали по бытовым вопросам.

«Кто-то соблюдал диету, а там всех кормили одинаково, и нужно было урегулировать питание», — привела пример Карташова.

По её словам, все заявления рассмотрены и переданы в оперативный штаб. Некоторые вопросы уже решены.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области закрыли на карантин одну из районных больниц.