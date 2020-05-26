В Москве суд продлил арест двум генералам МВД
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении обвиняемым срока содержания под стражей до 1 сентября», — сказала она.
Также суд принял решение оставить под стражей следователя по особо важным делам Александра Брянцева.
3 апреля СК России предъявил обвинения Краковскому, Бирюкову и Брянцеву в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК России). Их подозревают в содействии переводу бизнесмена Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест.