В Москве суд продлил арест двум генералам МВД

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Басманный суд Москвы продлил срок ареста заместителям начальника следственного департамента МВД России генералам Александру Бирюкову и Александру Краковскому.
В Москве суд продлил арест двум генералам МВД
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении обвиняемым срока содержания под стражей до 1 сентября», — сказала она.

Также суд принял решение оставить под стражей следователя по особо важным делам Александра Брянцева.

3 апреля СК России предъявил обвинения Краковскому, Бирюкову и Брянцеву в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК России). Их подозревают в содействии переводу бизнесмена Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест.

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