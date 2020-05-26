Песков заявил, что узнает подробности о состоянии здоровья Кадырова

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова, однако обязательно узнает подробности.
Песков заявил, что узнает подробности о состоянии здоровья Кадырова
  • РИА Новости

«Я не располагаю, к сожалению, никакой информацией, я просто не знаю ничего о его состоянии здоровья, но обязательно справлюсь», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, возможно ли, что Кадыров находится в той же больнице, где лечился он сам.

Ранее спикер республиканского парламента, глава оперативного штаба по коронавирусу Магомед Даудов заявил, что Рамзан Кадыров здоров, сообщения СМИ о его состоянии не соответствуют действительности.

По его словам, «группа людей» сочиняет то, чего нет, «выдавая желаемое за действительное».

По сообщениям некоторых СМИ, у Кадырова подозревают коронавирусную инфекцию.

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