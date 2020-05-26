Песков заявил, что узнает подробности о состоянии здоровья Кадырова
- РИА Новости
«Я не располагаю, к сожалению, никакой информацией, я просто не знаю ничего о его состоянии здоровья, но обязательно справлюсь», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, возможно ли, что Кадыров находится в той же больнице, где лечился он сам.
Ранее спикер республиканского парламента, глава оперативного штаба по коронавирусу Магомед Даудов заявил, что Рамзан Кадыров здоров, сообщения СМИ о его состоянии не соответствуют действительности.
По его словам, «группа людей» сочиняет то, чего нет, «выдавая желаемое за действительное».
По сообщениям некоторых СМИ, у Кадырова подозревают коронавирусную инфекцию.