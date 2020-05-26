Временный график движения «Сапсанов» продлили до 23 июня

Временный график движения «Сапсанов» продлён до 23 июня. Число рейсов будет увеличено почти в два раза.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на компанию «Российские железные дороги» (РЖД).

С 29 мая по 23 июня ежедневно между Москвой и Санкт-Петербургом будет ездить по восемь пар «Сапсанов» (16 рейсов), в том числе одна пара (два рейса) на маршруте Петербург — Нижний Новгород.

«Учитывая традиционно высокий спрос на поездки в праздничные даты, в период с 11 по 14 июня количество пар поездов «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом будет увеличено до 10 в день (20 рейсов)», — отмечается на сайте РЖД.

В апреле сообщалось, что в РЖД изменили правила приобретения билетов.

URA.RU сообщало, что тюменский аэропорт Рощино вернётся к обычному режиму работы с 1 июня. Ограничения были введены в связи с пандемией COVID-19.