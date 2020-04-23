В РЖД изменили правила приобретения билетов

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Согласно новым правилам, пассажиры при покупке билета на поезд холдинга «РЖД» в кассе или через интернет с четверга, 23 апреля, должны указывать свои контактные данные, в частности номер мобильного телефона или адрес электронной почты.
В РЖД изменили правила приобретения билетов
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение РЖД, на телефон и почту будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда.

Ранее указывать номер телефона и адрес электронной почты можно было по желанию.

Отмечается, что РЖД выводит из обращения 129 дополнительных поездов, назначенных на летний период и майские праздники, в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В РЖД также заявили, что принято решение приостановить бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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