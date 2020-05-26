ФАС проверит наличие картеля между «Магнитом» и другими торговыми сетями

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведёт проверки в 56 регионах страны на предмет наличия картеля между «Магнитом» и другими торговыми сетями.

«ФАС поручила своим территориальным управлениям в 56 регионах провести проверки на предмет наличия картельного сговора между АО «Тандер» («Магнит») и другими торговыми сетями», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что поводом для проведения проверок послужило изучение ценовой политики ретейлера на социально значимые товары в период пандемии коронавируса.

Ранее специалисты Роскачества в ходе проверки выяснили, насколько соблюдается масочный режим и требование по использованию средств индивидуальной защиты в продовольственных магазинах Москвы и Белгорода.