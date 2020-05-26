Глава Минкомсвязи разъяснил ситуацию с цифровыми пропусками

Глава Минкомсвязи России Максут Шадаев заявил, что все персональные данные, которые используются при оформлении цифровых пропусков в российских регионах, будут удалены из государственных систем после ослабления пропускного режима.

«Изначально мы сразу продекларировали, что цифровые пропуска — это временная мера, которая действует в период карантина и самоизоляции. И после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены», — цитирует ТАСС министра.

Ранее руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин заявил, что личные данные граждан, пользующихся порталом для проверки цифровых пропусков, защищены на законодательном уровне.