Глава Минкомсвязи разъяснил ситуацию с цифровыми пропусками

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Глава Минкомсвязи России Максут Шадаев заявил, что все персональные данные, которые используются при оформлении цифровых пропусков в российских регионах, будут удалены из государственных систем после ослабления пропускного режима.
Глава Минкомсвязи разъяснил ситуацию с цифровыми пропусками
  • РИА Новости

«Изначально мы сразу продекларировали, что цифровые пропуска — это временная мера, которая действует в период карантина и самоизоляции. И после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены», — цитирует ТАСС министра.

Ранее руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин заявил, что личные данные граждан, пользующихся порталом для проверки цифровых пропусков, защищены на законодательном уровне.

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