Власти Москвы заявили о защищённости личных данных на портале для проверки цифровых пропусков

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин заявил, что личные данные граждан, пользующихся порталом для проверки цифровых пропусков, защищены на законодательном уровне.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как отметил Фурсин, согласие на обработку персональной информации — типовой документ для всех участников Московского инновационного кластера.

«Хранение и обработка персональных данных пользователей портала i.moscow ведётся в строгом соответствии с федеральным законом «О персональных данных», — сказал он.

Вся информация, которая указывается при использовании портала для проверки пропусков, передаётся в федеральные ведомства, являющиеся третьими лицами применительно к документу.

Ранее сообщалось, что жители Московской области за время действия пропускного режима в регионе оформили более 28 млн цифровых пропусков для передвижения в условиях пандемии коронавируса.