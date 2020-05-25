Власти Москвы заявили о защищённости личных данных на портале для проверки цифровых пропусков
- © портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Как отметил Фурсин, согласие на обработку персональной информации — типовой документ для всех участников Московского инновационного кластера.
«Хранение и обработка персональных данных пользователей портала i.moscow ведётся в строгом соответствии с федеральным законом «О персональных данных», — сказал он.
Вся информация, которая указывается при использовании портала для проверки пропусков, передаётся в федеральные ведомства, являющиеся третьими лицами применительно к документу.
Ранее сообщалось, что жители Московской области за время действия пропускного режима в регионе оформили более 28 млн цифровых пропусков для передвижения в условиях пандемии коронавируса.