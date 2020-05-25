Власти Москвы заявили о защищённости личных данных на портале для проверки цифровых пропусков

Короткая ссылка
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин заявил, что личные данные граждан, пользующихся порталом для проверки цифровых пропусков, защищены на законодательном уровне.
Власти Москвы заявили о защищённости личных данных на портале для проверки цифровых пропусков
  • © портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как отметил Фурсин, согласие на обработку персональной информации — типовой документ для всех участников Московского инновационного кластера.

«Хранение и обработка персональных данных пользователей портала i.moscow ведётся в строгом соответствии с федеральным законом «О персональных данных», — сказал он.

Вся информация, которая указывается при использовании портала для проверки пропусков, передаётся в федеральные ведомства, являющиеся третьими лицами применительно к документу.

Ранее сообщалось, что жители Московской области за время действия пропускного режима в регионе оформили более 28 млн цифровых пропусков для передвижения в условиях пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить