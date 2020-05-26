Уголовное дело возбудили после ЧП с вертолётом Ми-8 на Чукотке

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Уголовное дело о нарушении правил полётов или подготовки к ним возбуждено после ЧП с вертолётом Ми-8 на Чукотке, сообщается на сайте СК России.
Уголовное дело возбудили после ЧП с вертолётом Ми-8 на Чукотке
  • РИА Новости

«По факту катастрофы вертолёта Ми-8, принадлежавшего войсковой части 42838, возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «Нарушение правил полётов или подготовки к ним», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что при выполнении учебно-тренировочного полёта в районе аэродрома Угольные копи (Чукотский автономный округ) совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8 ВКС России.

В ведомстве заявили, что «в результате столкновения машины с поверхностью земли экипаж вертолёта погиб».

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