В Бурятии за сутки выявили 59 новых случаев коронавируса

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В Бурятии за сутки выявили 59 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 08:00 часов 26.05.2020 зарегистрировано 1313 (+59) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что всего в регионе вылечились 618 человек, скончались восемь пациентов. 

Ранее сообщалось, что Приморский край приступает к первому этапу снятия ограничений, которые были введены с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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