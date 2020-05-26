Приморье приступает к первому этапу снятия ограничений

Приморский край приступает к первому этапу снятия ограничений, которые были введены с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская сообщила, что на первом этапе «возможно возобновление работы парикмахерских, салонов красоты, химчисток, ателье, ремонтных мастерских», разрешена торговля непродовольственными товарами в торговых залах с отдельным входом и площадь которых не превышает 400 кв. метров, также возможны занятия спортом на улице при условии совместных занятий не более двух человек и на расстоянии не менее пяти метров.

Губернатор Приморья Олега Кожемяко сообщил, что частичное снятие ограничений начнётся во всех муниципальных образованиях, кроме Находкинского городского округа.

Ранее сообщалось, что Сахалинская область перешла к третьему этапу снятия ограничений.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что 44 из 85 российских регионов готовы в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, которые были введены в связи с пандемией COVID-19.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией и вышла на плато.