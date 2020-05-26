Роспотребнадзор назвал число поступивших звонков по теме коронавируса

Единый консультационный центр Роспотребнадзора принял и обработал более 1 миллиона звонков по тематике коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что «более половины вопросов касались общей информации о вирусе, его симптомах, мерах профилактики, группах риска, тестировании и актуальной эпидемиологической ситуации в субъектах России и других странах».

Также ряд обращений «связаны с порядком работы различных объектов сферы услуг, правилами соблюдения режима самоизоляции и штрафам за их нарушения, установлением нерабочих дней, оформлением пропусков и перемещениям на автотранспорте».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.