Роспотребнадзор назвал число поступивших звонков по теме коронавируса
- АГН «Москва»
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Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что «более половины вопросов касались общей информации о вирусе, его симптомах, мерах профилактики, группах риска, тестировании и актуальной эпидемиологической ситуации в субъектах России и других странах».
Также ряд обращений «связаны с порядком работы различных объектов сферы услуг, правилами соблюдения режима самоизоляции и штрафам за их нарушения, установлением нерабочих дней, оформлением пропусков и перемещениям на автотранспорте».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.