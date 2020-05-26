Роспотребнадзор планирует онлайн-консультации для стран ЕАЭС по борьбе с COVID-19

Роспотребнадзор планирует проведение блока онлайн-консультаций по вопросам профилактики и борьбы с COVID-19 для стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Роспотребнадзор планирует проведение блока онлайн-консультаций по вопросам профилактики и борьбы с COVID-19 для стран — членов ЕАЭС и СНГ с участием собственных ведущих специалистов и учёных», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Роспотребнадзор «готов и далее оказывать партнёрам содействие в своевременном выявлении угроз санитарно-эпидемиологическому благополучию путём дополнительных поставок тест-систем для диагностики COVID-19».

Ранее в Минпромторге сообщили, что Россия будет экспортировать средства индивидуальной защиты только в страны ЕАЭС.