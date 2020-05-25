Эксперт оценил ситуацию с негосударственными пенсионными фондами
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Об этом сообщает ФАН.
В ходе онлайн-трансляции на тему «Как изменятся условия выхода на пенсию и новые льготы?» в пресс-центре медиагруппы «Патриот» Угрюмов выразил мнение, что негосударственные пенсионные фонды в современном мере перестали быть «экзотикой».
«Очень узкий круг клиентов таких фондов», — сказал он.
Как отметил Угрюмов, клиенты негосударственных пенсионных фондов могут получать пенсию раньше, чем обычные пенсионеры, но это не значит, что гражданин станет пенсионером.
В феврале зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова назвала причины понижения или повышения пенсии.