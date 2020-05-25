Эксперт оценил пользу онлайн-обучения

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Директор московской школы №1788 Александр Ездов оценил пользу онлайн-обучения.
Эксперт оценил пользу онлайн-обучения
  • РИА Новости

«Мы заметили, что онлайн довольно сильно развивает у детей самостоятельность, потому что они находятся сами по себе, на них не смотрит учитель так, как в классе, и им нужно как-то самим организовать себя. И это очень ценный навык, который, безусловно, им пригодится в жизни иногда даже больше, чем какие-то учебные знания, которые мы им даём», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, преподаватели продолжат пользоваться некоторыми технологиями дистанционного обучения и после отмены режима самоизоляции, но это не заменит общения детей с учителями.

Ездов добавил, что каждая школа будет самостоятельно принимать решение о возможных изменениях учебного процесса.

Ранее член Центрального штаба ОНФ, обладатель звания «Учитель года России» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил перспективы дистанционного обучения.

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