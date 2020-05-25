В Федерации независимых профсоюзов России рассказали о поправках к Трудовому кодексу

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Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков рассказал о поправках к Трудовому кодексу.
В Федерации независимых профсоюзов России рассказали о поправках к Трудовому кодексу
  • РИА Новости

В частности, предложено внести статью, описывающую «временно удалённую работу». В настоящее время сотрудники на удалёнке находятся вне действия их трудового контракта.

«В том смысле, что не описано их новое рабочее место, рабочее время и орудия труда, которыми сотрудники пользуются. Когда человек дома работает, он использует электроэнергию, компьютер, определённое ПО. И сейчас получается, что он это делает за свой счёт», — сказал Шершуков в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, всё зависит от того, что и в каком объёме делает сотрудник.

Как отметил Шершуков, ФНПР хочет ввести данную форму занятости в русло нормально описанных трудовым законодательством отношений.

Он уточнил, что обстоятельства могут быть разными, не обязательно связанными с коронавирусом.

Ранее научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ имени М.В. Ломоносова Риорита Колосова в беседе с Nation News рассказала о перспективах дистанционной работы.

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