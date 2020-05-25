В Волгоградской области обезвредили более 20 боеприпасов времён Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Рядом с хутором Донским обнаружено свыше 20 артиллерийских и миномётных снарядов различного калибра и три ручные гранаты. После поступления информации в экстренные службы на место были вызваны сапёры мотострелковой бригады.
Специалисты приняли решение ликвидировать боеприпасы, находившиеся на безопасном расстоянии от населённого пункта.
Ранее «Невские новости» сообщали, что саперы ЗВО очистили полигоны в Ленинградской области от неразорвавшихся снарядов и взрывоопасных предметов.