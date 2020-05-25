В Тверской области рассказали о мерах поддержки самозанятых

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл совещание с членами регионального правительства. В частности, обсуждалось расширение поддержки предприятий.
В Тверской области рассказали о мерах поддержки самозанятых
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«У нас уже действуют федеральные и региональные меры поддержки. Муниципалитеты также должны внести свой вклад. Важно посмотреть, что сделано на местном уровне, в том числе в части освобождения от арендной ставки или её снижения», — заявил Руденя.

Одна из разработок касается поддержки самозанятых. Правительством региона одобрен проект областного закона, который предусматривает введение с 1 июля специального налогового режима — налога на профессиональный доход.

В ближайшее время документ внесут на рассмотрение в заксобрание.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области планируют ввести налог для самозанятых с 1 июля.

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