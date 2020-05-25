В кабмине заявили о готовности 23 регионов к смягчению ограничений

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что смягчение ограничительных мер, введённых из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, уже возможно в 23 регионах.
В кабмине заявили о готовности 23 регионов к смягчению ограничений
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

Об этом сказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе брифинга, посвящённого перспективам восстановления туристической отрасли. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

По его словам, сегодня ситуация с коронавирусом вышла на стабильный, контролируемый уровень. Он отметил, что последние десять дней коэффициент распространения COVID-19 устойчиво находится на уровне ниже 1.

«Уже 23 субъекта России готовы к смягчению ограничительных мер и соответствуют первому этапу, который определил Роспотребнадзор», — сказал Чернышенко.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 44 региона имеют основания переходить к первому этапу снятия ограничений «сегодня или завтра».

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