Волонтёры смогут снова посещать московские зооприюты с 26 мая
- РИА Новости
Об этом он написал в своём блоге.
«С завтрашнего дня волонтёры смогут вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек — передавать лекарства, корма, другие необходимые вещи и, конечно, выгуливать своих подопечных питомцев», — сообщил Собянин.
Для посещения приюта необходимо заранее оформить ID волонтёра, который выдает ГБУ «Мосволонтёр». Для поездок в приют нужно получить волонтёрский цифровой пропуск.
Каждый приют будет принимать не более 15 волонтёров ежедневно.
Ранее сообщалось, что в Москве возобновили работу 88 центров госуслуг.