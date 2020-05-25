Волонтёры смогут снова посещать московские зооприюты с 26 мая

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что волонтёры в Москве с 26 мая вновь смогут посещать 13 приютов для бездомных собак и кошек.
Волонтёры смогут снова посещать московские зооприюты с 26 мая
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём блоге.

«С завтрашнего дня волонтёры смогут вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек — передавать лекарства, корма, другие необходимые вещи и, конечно, выгуливать своих подопечных питомцев», — сообщил Собянин.

Для посещения приюта необходимо заранее оформить ID волонтёра, который выдает ГБУ «Мосволонтёр». Для поездок в приют нужно получить волон­тёрский цифровой пропуск.

Каждый приют будет принимать не более 15 волонтёров ежедневно.

Ранее сообщалось, что в Москве возобновили работу 88 центров госуслуг.

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