В Москве 88 центров госуслуг возобновили работу
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Как сообщают «Известия», по предварительным расчётам, офисы смогут обслужить 30 тыс. человек.
ФАН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина уточняет, что в МФЦ жители города смогут получить около 150 различных услуг, которые невозможно оформить дистанционно в электронном виде.
Предоставление услуг в МФЦ будет организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
Центры госуслуг также начали работать в Подмосковье: юрлица и ИП могут подать заявление на семь госуслуг. Приём ведётся по предварительной записи.
Кроме того, о начале работы объявили МФЦ Санкт-Петербурга.
Сотрудники и посетители должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Приём и выдача документов ведутся по всем 360 услугам МФЦ.