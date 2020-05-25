В Москве 88 центров госуслуг возобновили работу

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В Москве возобновили работу 88 центров госуслуг, где жители столицы могут получить более 140 услуг.
В Москве 88 центров госуслуг возобновили работу
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Как сообщают «Известия», по предварительным расчётам, офисы смогут обслужить 30 тыс. человек.

ФАН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина уточняет, что в МФЦ жители города смогут получить около 150 различных услуг, которые невозможно оформить дистанционно в электронном виде.

Предоставление услуг в МФЦ будет организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Центры госуслуг также начали работать в Подмосковье: юрлица и ИП могут подать заявление на семь госуслуг. Приём ведётся по предварительной записи.

Кроме того, о начале работы объявили МФЦ Санкт-Петербурга.

Сотрудники и посетители должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Приём и выдача документов ведутся по всем 360 услугам МФЦ.

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