В Москве 88 центров госуслуг возобновили работу

В Москве возобновили работу 88 центров госуслуг, где жители столицы могут получить более 140 услуг.

Как сообщают «Известия», по предварительным расчётам, офисы смогут обслужить 30 тыс. человек.

ФАН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина уточняет, что в МФЦ жители города смогут получить около 150 различных услуг, которые невозможно оформить дистанционно в электронном виде.

Предоставление услуг в МФЦ будет организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Центры госуслуг также начали работать в Подмосковье: юрлица и ИП могут подать заявление на семь госуслуг. Приём ведётся по предварительной записи.

Кроме того, о начале работы объявили МФЦ Санкт-Петербурга.

Сотрудники и посетители должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Приём и выдача документов ведутся по всем 360 услугам МФЦ.