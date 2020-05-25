Кравцов рассказал о ситуации с итоговой аттестацией в школах в 2020 году

Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью «Российской газете» рассказал о ситуации с итоговой аттестацией в школах в 2020 году.

«Принято решение по понятным причинам не проводить государственную итоговую аттестацию школьников в очном формате. Поэтому аттестаты учащиеся 9-х и 11-х классов получат до 15 июня. И аттестация пройдёт по текущим школьным оценкам», — сказал Кравцов.

Как напомнил министр, также решено не проводить Основной государственный экзамен, а Единый госэкзамен нужно будет сдавать тем, кто намерен поступать в вузы, причём по тем предметам, которые необходимы для поступления.

«С учётом того, что ЕГЭ будут сдавать только выпускники, которые решат поступать в высшие учебные заведения, принято решение: если школьники хорошо учились, учились на пятёрки, выдать им аттестаты с отличием и золотые медали, как это всегда принято, по текущим оценкам», — отметил Кравцов.

Он добавил, что результаты ЕГЭ в данном случае не учитываются.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова оценила ситуацию с переносом сроков Единого государственного экзамена.