Стали известны учреждения, возобновившие работу в Москве с 25 мая
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«Начинают принимать посетителей 88 офисов «Мои документы». Попасть на приём можно только по предварительной записи», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.
Департамент городского имущества возобновляет приём заявлений на оказание госуслуг и выдачу ответов по ранее поданным обращениям.
По особому графику продолжают работу отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания.
Также возобновляет деятельность сервисный центр «Московский транспорт» на Старой Басманной улице.
Ранее ФАН сообщало, что в МФЦ горожане смогут получить 150 различных услуг, которые невозможно оформить в дистанционном режиме.