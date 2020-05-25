Стали известны учреждения, возобновившие работу в Москве с 25 мая

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Стали известны учреждения, возобновившие работу в Москве с понедельника, 25 мая.
Стали известны учреждения, возобновившие работу в Москве с 25 мая
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«Начинают принимать посетителей 88 офисов «Мои документы». Попасть на приём можно только по предварительной записи», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Департамент городского имущества возобновляет приём заявлений на оказание госуслуг и выдачу ответов по ранее поданным обращениям.

По особому графику продолжают работу отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания.

Также возобновляет деятельность сервисный центр «Московский транспорт» на Старой Басманной улице.

Ранее ФАН сообщало, что в МФЦ горожане смогут получить 150 различных услуг, которые невозможно оформить в дистанционном режиме.

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