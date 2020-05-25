В Татарстане эвакуированных жителей дома после хлопка газа разместят в гостинице

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В ГУ МЧС по Республике Татарстан заявили, что жителей четвёртого и пятого этажей дома в Казани, где произошёл хлопок газа, разместят в гостинице.
В Татарстане эвакуированных жителей дома после хлопка газа разместят в гостинице
  • РИА Новости

«Пожарно-спасательные подразделения провели эвакуацию жильцов дома, всего эвакуированы 52 человека, из них 10 детей и один взрослый маломобильный. Эвакуированные люди размещены в школе №64. Жителей четвёртого и пятого этажей планируют разместить в гостинице «Новинка», ― приводит газета «Известия» сообщение пресс-службы ведомства.

В МЧС добавили, что для обследования дома будет привлечена подрядная организация ООО «Союзстройпроект» и по его результатам будет принято решение о пригодности здания к дальнейшему проживанию в нём.

Ранее в МЧС сообщили, что один человек пострадал в результате хлопка бытового газа в квартире пятиэтажного жилого дома в Казани.

Прокуратура Татарстана организовала проверку, а следователи возбудили уголовное дело.

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