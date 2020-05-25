Прокуратура начала проверку после взрыва газа в жилом доме в Казани

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Прокуратура Татарстана организовала проверку после взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Казани, в результате которого пострадала женщина.
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в жилом доме в Казани
  • РИА Новости

«Прокуратура Татарстана организовала проверку после взрыва газа в жилом доме в Казани. Соответствующее поручение дал сегодня глава надзорного ведомства Илдус Нафиков», — сообщили в пресс-службе республиканского ведомства.

На место происшествия выехал прокурор Казани Олег Дроздов.

В рамках проверки будет оценено соблюдение законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования.

В пресс-службе Минздрава по Татарстану сообщили ТАСС, что пострадавшая госпитализирована с ожогами, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Ранее в МЧС сообщили, что один человек пострадал в результате хлопка бытового газа в квартире пятиэтажного жилого дома в Казани.

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