Прокуратура начала проверку после взрыва газа в жилом доме в Казани
- РИА Новости
«Прокуратура Татарстана организовала проверку после взрыва газа в жилом доме в Казани. Соответствующее поручение дал сегодня глава надзорного ведомства Илдус Нафиков», — сообщили в пресс-службе республиканского ведомства.
На место происшествия выехал прокурор Казани Олег Дроздов.
В рамках проверки будет оценено соблюдение законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования.
В пресс-службе Минздрава по Татарстану сообщили ТАСС, что пострадавшая госпитализирована с ожогами, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
Ранее в МЧС сообщили, что один человек пострадал в результате хлопка бытового газа в квартире пятиэтажного жилого дома в Казани.