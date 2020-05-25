Эксперты оценили идею перехода ресторанов на электронные меню

В Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) прокомментировали вероятность перехода ресторанов на электронные меню.

По словам президента ФРИО Игоря Бухарова, федерация уже разработала бесплатную программу для внедрения опции электронного меню.

Как передаёт газета «Известия», платформа позволяет оформить меню в цифровом виде с доступом через QR-код или по ссылке.

Отмечается, что этот же сервис можно использовать и для заказа еды.

В пресс-службе компании «Шоколадница» уточнили, что планируют перейти на электронное меню после возобновления работы кофеен.

«Кроме того, мы планируем перейти на одноразовое меню, чтобы обеспечить максимально возможную безопасность для наших гостей и выдавать каждому новый отдельный экземпляр, который будет утилизироваться после использования. Также мы планируем реализовать возможность оплаты заказа прямо в мобильном приложении «Шоколадница», чтобы гость не использовал наличные», — отметили в пресс-службе.

Ранее телеканал «360» передавал, что специалисты Роскачества проверили приложения различных компаний по доставке еды.