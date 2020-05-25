Эксперты оценили идею перехода ресторанов на электронные меню

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В Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) прокомментировали вероятность перехода ресторанов на электронные меню.
Эксперты оценили идею перехода ресторанов на электронные меню
  • Pixabay

По словам президента ФРИО Игоря Бухарова, федерация уже разработала бесплатную программу для внедрения опции электронного меню.

Как передаёт газета «Известия», платформа позволяет оформить меню в цифровом виде с доступом через QR-код или по ссылке.

Отмечается, что этот же сервис можно использовать и для заказа еды.

В пресс-службе компании «Шоколадница» уточнили, что планируют перейти на электронное меню после возобновления работы кофеен.

«Кроме того, мы планируем перейти на одноразовое меню, чтобы обеспечить максимально возможную безопасность для наших гостей и выдавать каждому новый отдельный экземпляр, который будет утилизироваться после использования. Также мы планируем реализовать возможность оплаты заказа прямо в мобильном приложении «Шоколадница», чтобы гость не использовал наличные», — отметили в пресс-службе.

Ранее телеканал «360» передавал, что специалисты Роскачества проверили приложения различных компаний по доставке еды.

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