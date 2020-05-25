Следователи проверяют данные об отсутствии воды в посёлке в КБР

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Следователи организовали проверку после публикации в СМИ данных о том, что у жителей посёлка Залукокоаже Зольского района Кабардино-Балкарии нет питьевой воды.
Следователи проверяют данные об отсутствии воды в посёлке в КБР
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК по КБР.

«Инициировано проведение доследственной проверки по факту распространения СМИ материалов об отсутствии на протяжении 11 лет у жителей посёлка Залукокоаже Зольского района КБР доступа к питьевой воде», — заявили в Следственном комитете.

В ведомстве добавили, что, согласно публикации, жители посёлка жалуются на нестабильное и некачественное водоснабжение и вынуждены брать воду из скважины, запасаясь впрок.

«В ходе проверки будут тщательно исследованы доводы жителей посёлка, дана правовая оценка действиям должностных лиц», — сказано в сообщении.

Ранее СК организовал проверку обстоятельств появления в акватории Москвы-реки маслянистого пятна.

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