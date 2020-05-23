СК выясняет обстоятельства загрязнения Москвы-реки

Следователи начали проверку обстоятельств появления в акватории Москвы-реки маслянистого пятна.

Об этом говорится на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка по факту загрязнения акватории Москвы-реки в районе города Красногорска Московской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что распространение «тонкой радужной плёнки» уже локализовано силами ГУ МЧС России.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в СК.

Ранее сообщалось, что Минэкологии Подмосковья начало проверку из-за загрязнения Москвы-реки.