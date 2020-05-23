Минэкологии Подмосковья начало проверку из-за загрязнения Москвы-реки

Министерство экологии Московской области проводит обследование акватории Москвы-реки в районе Красногорска и устанавливает причины появления маслянистого пятна. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

Отмечается, что жители Красногорска попросили министерство провести проверку из-за маслянистых пятен, которые появились на Москве-реке в месте впадения в неё реки Баньки.

«Было проведено обследование акватории Москвы-реки в районе Красногорска, отрабатываются версии причины загрязнения — от незаконного слива сточных вод до сброса топлива с корабля», — заявили в ведомстве.

В марте RIA56 со ссылкой на региональную прокуратуру передавало, что в Оренбурге завели дело по факту загрязнения атмосферного воздуха.