Мишустин призвал обеспечить сельхозтоварами жителей отдалённых районов
- РИА Новости
«Важно, чтобы люди, проживающие в отдалённых регионах, были обеспечены российскими сельхозтоварами по доступным ценам», — цитирует его в ходе совещания с вице-премьерами РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Россия полностью обеспечивает себя продовольствием.
В конце апреля Минсельхоз России заявил, что страна полностью обеспечена трудовыми ресурсами для проведения сезонных полевых работ.