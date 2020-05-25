Мишустин призвал обеспечить сельхозтоварами жителей отдалённых районов

Короткая ссылка
Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости обеспечить доступность российской сельскохозяйственной продукции для жителей отдалённых регионов страны.
Мишустин призвал обеспечить сельхозтоварами жителей отдалённых районов
  • РИА Новости

«Важно, чтобы люди, проживающие в отдалённых регионах, были обеспечены российскими сельхозтоварами по доступным ценам», — цитирует его в ходе совещания с вице-премьерами РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Россия полностью обеспечивает себя продовольствием.

В конце апреля Минсельхоз России заявил, что страна полностью обеспечена трудовыми ресурсами для проведения сезонных полевых работ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить