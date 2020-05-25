Мишустин призвал обеспечить сельхозтоварами жителей отдалённых районов

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости обеспечить доступность российской сельскохозяйственной продукции для жителей отдалённых регионов страны.

«Важно, чтобы люди, проживающие в отдалённых регионах, были обеспечены российскими сельхозтоварами по доступным ценам», — цитирует его в ходе совещания с вице-премьерами РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Россия полностью обеспечивает себя продовольствием.

В конце апреля Минсельхоз России заявил, что страна полностью обеспечена трудовыми ресурсами для проведения сезонных полевых работ.