ОКБ: объёмы выданных ипотечных кредитов в апреле снизились на 39%

В Объединённом кредитном бюро (ОКБ) заявили, что объёмы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей.

Как передаёт газета «Известия», количество выданных кредитов также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом.

По сравнению с данными за апрель предыдущего года, оба показателя уменьшились на 18%, следует из данных бюро.

Отмечается, что наиболее резко выдачи упали в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Краснодарском крае.

Гендиректор ОКБ Артур Александрович пояснил, что у сделок по покупке недвижимости длительный цикл оформления, поэтому в апреле банки предоставили значительное число кредитов, работа над которыми была начата ещё до введения карантина.

По его мнению, падение рынка недвижимости в апреле отразится на ипотечном кредитовании по итогам мая.

Ранее экономист Вячеслав Зайченко в беседе с телеканалом «360» прокомментировал идею повышения ставок по ипотеке.