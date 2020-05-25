Мишустин упростил процедуру строительства социально значимых объектов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры согласования капитального строительства социально значимых объектов.

«Когда речь идёт о благополучии, здоровье и тем более жизни сотен людей, административные бюрократические процедуры надо свести к минимуму», — цитирует его на совещании с вице-премьерами ТАСС.

Мишустин пояснил, что подписал постановление об изменении порядка капитального строительства социально значимых объектов.

«Теперь корректировать эту программу можно будет по упрощённой схеме, исключить длительные и иногда просто излишние согласования», — подчеркнул он.

По словам главы правительства, такая мера позволит сократить сроки строительства и быстрее вводить в эксплуатацию социальные объекты в России.

«Нам необходимо работать на перспективу, создавать базу для дальнейшего развития экономики и социальной сферы... продолжать строить современные школы, детские сады, больницы и поликлиники, новые предприятия», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Минстрой России на треть сократит перечень обязательных требований при строительстве.