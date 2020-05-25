Мишустин упростил процедуру строительства социально значимых объектов
- РИА Новости
«Когда речь идёт о благополучии, здоровье и тем более жизни сотен людей, административные бюрократические процедуры надо свести к минимуму», — цитирует его на совещании с вице-премьерами ТАСС.
Мишустин пояснил, что подписал постановление об изменении порядка капитального строительства социально значимых объектов.
«Теперь корректировать эту программу можно будет по упрощённой схеме, исключить длительные и иногда просто излишние согласования», — подчеркнул он.
По словам главы правительства, такая мера позволит сократить сроки строительства и быстрее вводить в эксплуатацию социальные объекты в России.
«Нам необходимо работать на перспективу, создавать базу для дальнейшего развития экономики и социальной сферы... продолжать строить современные школы, детские сады, больницы и поликлиники, новые предприятия», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Минстрой России на треть сократит перечень обязательных требований при строительстве.