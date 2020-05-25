В ЧФ рассказали о госиспытаниях буксира «Андрей Степанов»

Экипаж морского буксира «Андрей Степанов» приступил к очередному этапу государственных испытаний в акватории Чёрного моря.

«Совместно с заводской сдаточной командой личный состав буксира проводит наладку и проверку функционирования электроэнергетической системы судна, проверяет работоспособность главной энергетической установки в разных режимах работы, испытывает электроэнергетическое оборудование, а также осуществляет проверку систем при переходе на различные источники электропитания», — приводит издание «Новый Севастополь» сообщение пресс-службы Черноморского флота.

После завершения испытаний судостроители совместно с экипажем проведут ревизию судовых систем, устройств и механизмов и продолжат подготовку буксира к передаче в состав Военно-морского флота.

Ранее адмирал Владимир Комоедов, бывший командующий Черноморским флотом, в беседе с изданием «ПолитЭксперт» поздравил с Днём ЧФ.