В Совфеде прокомментировали идею обработки масок и перчаток ионным облучением

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин прокомментировал идею обработки средств индивидуальной защиты при помощи ионного излучения.

По его словам, использование ионизирующего излучения является передовой техонлогией и позволяет убить патогенные микроорганизмы в различных продуктах.

Сенатор подчеркнул, что преимуществом ионизации является отсутствие следов обработки после воздействия на продукт.

«Сейчас один завод уже этим занимается, он построен в Калужской области. Я знаю, что сейчас он работает в три смены и, кстати, обрабатывает средства индивидуальной защиты, то есть маски, халаты, перчатки. Вместо того, чтобы их стирать, подвергать химической обработке, они очень быстро обрабатываются такой технологией. Так что это очень актуально», — отметил сенатор в беседе с «Парламентской газетой».

Он добавил, что в настоящий момент проект поправок в федеральный закон касается изменений в области пищевых продуктов, однако после рассмотрения документа в первом чтении планируется обсудить возможность применить его в сфере медицины.

Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.