Число вылечившихся от коронавируса в России за сутки возросло на 5499

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Число пациентов, выписанных после лечения коронавирусной инфекции COVID-19 в России, за сутки увеличилось на 5499. Об этом сообщил оперштаб.
Число вылечившихся от коронавируса в России за сутки возросло на 5499
  • РИА Новости

Общее количество выздоровевших за время пандемии достигло 118 798.

Накануне в стране от коронавируса вылечились 5363 человека.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что более 287 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением в России из-за возможного наличия у них коронавирусной инфекции.

Всего проведено более 8,9 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.

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