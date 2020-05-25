Число вылечившихся от коронавируса в России за сутки возросло на 5499

Число пациентов, выписанных после лечения коронавирусной инфекции COVID-19 в России, за сутки увеличилось на 5499. Об этом сообщил оперштаб.

Общее количество выздоровевших за время пандемии достигло 118 798.

Накануне в стране от коронавируса вылечились 5363 человека.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что более 287 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением в России из-за возможного наличия у них коронавирусной инфекции.

Всего проведено более 8,9 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.