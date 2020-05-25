Число вылечившихся от коронавируса в России за сутки возросло на 5499
- РИА Новости
Общее количество выздоровевших за время пандемии достигло 118 798.
Накануне в стране от коронавируса вылечились 5363 человека.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что более 287 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением в России из-за возможного наличия у них коронавирусной инфекции.
Всего проведено более 8,9 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.
Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.